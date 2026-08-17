ballmer leonard

La NBA “assolve” Steve Ballmer nello scandalo di Kawhi Leonard

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su La NBA “assolve” Steve Ballmer nello scandalo di Kawhi Leonard

L’indagine della NBA sul caso Kawhi Leonard, che va avanti da quasi un anno, ha raggiunto un primo punto di svolta: come dichiarato oggi da Mike Breen, portavoce della Lega, Steve Ballmer è stato ufficialmente “assolto”. Secondo la NBA non ci sarebbero prove del fatto che il proprietario dei Los Angeles Clippers, ex CEO di Microsoft, abbia trasferito del denaro a Leonard aggirando le regole del salary cap.

Questo non significa comunque che il caso sia risolto con un nulla di fatto: al vaglio della NBA resta la posizione dei Clippers e degli sponsor, anche se sicuramente questa prima conclusione strapperà un mezzo sorriso a Ballmer e alla franchigia. Secondo quanto scritto da ESPN, eventuali punizioni per i Clippers potrebbero arrivare per “mancata supervisione sui propri dipendenti” ma si tratterebbe dunque di sanzioni minori rispetto a quelle prospettate inizialmente.

Kawhi Leonard attende la risoluzione definitiva della vicenda che, se sarà positiva, vorrà dire che Clippers e Raptors potranno procedere alla conclusione della trade che porterà il giocatore di nuovo in Canada.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

kawhi leonard

Kawhi Leonard, arriva un secondo scandalo: trade con Toronto sempre più a rischio

Francesco Manzi
kawhi leonard

Kawhi Leonard, l’indagine si allarga: Aspiration voleva usarlo in versione “Groot” della Marvel

Francesco Manzi
kawhi leonard

La trade tra Clippers e Raptors per Kawhi Leonard è in standby e lo sarà per un po’

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.