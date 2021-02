La NBA chiude la polemica: “L’inno nazionale va suonato obbligatoriamente”

Nelle scorse ore ha fatto molto discutere la scelta dei Dallas Mavericks di non suonare l’inno nazionale prima delle loro partite interne.

La NBA però è intervenuta mettendo a tacere ogni polemica, pubblicando un comunicato stampa nel quale ribadisce l’obbligatorietà per tutte le franchigie di suonare l’inno prima di ogni gara.

Full statement from the NBA on mandating all teams to play the national anthem: pic.twitter.com/VeCIxLCpew

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 10, 2021