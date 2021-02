La NBA conferma ufficialmente le gare dell’All Star Saturday, ma si disputeranno la domenica

L’All Star Weekend 2021 sarà (quasi) come quello che abbiamo sempre conosciuto a livello di competizioni. Alla fine l’unica ad essere davvero tagliata è stato il Rising Stars Game, la partita che di solito viene giocata il venerdì tra rookie e sophomore.

Confermati invece Slam Dunk Contest, Three-point Contest e Skills Challenge, con una differenza sostanziale: i tre eventi non avranno luogo in un giorno a parte, ma sempre la domenica. La gara del tiro da 3 punti e lo Skills Challenge si terranno prima del consueto All Star Game, mentre la gara di schiacciate addirittura durante l’intervallo. I partecipanti verranno annunciati nelle prossime settimane, la NBA sembra voglia includere LaMelo Ball in almeno una delle tre.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.