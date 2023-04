La NBA evita il lockout: accordo raggiunto e tante novità, compreso un torneo di metà stagione

Nella mattinata italiana, e alle 3 di notte americane, la NBA e la NBPA hanno raggiunto un nuovo accordo per il CBA, il contratto collettivo che sarebbe scaduto a breve. Il nuovo contratto avrà una durata di 7 anni e accompagnerà la Lega quindi fino al 2030 (con clausola di uscita nel 2029 per entrambe le parti), con tante novità.

La più importante è sicuramente l’introduzione di un torneo di metà stagione, qualcosa di cui si parlava ormai da qualche anno. Non si sa ancora molto sulle modalità di questo torneo, se non che partirà nella stagione 2023-23, ma Shams Charania ha riportato che ogni giocatore della squadra vincitrice riceverà un premio di 500.000 dollari. Sarà comunque un torneo ad eliminazione diretta, con Final Four modello EuroLega che verranno giocate in una location unica (Las Vegas sarebbe in vantaggio).

Un’altra novità importante riguarda un secondo grado di luxury tax. Alcune squadre come Warriors e Clippers infatti danno poco peso alla tassa da pagare quando sforano il salary cap, avendo introiti maggiori di altri small market che non hanno quindi le stesse possibilità economiche. Per livellare questo divario, la NBA introdurrà un secondo limite: superando di oltre 17.5 milioni di dollari il salary cap, una squadra non potrà utilizzare le Mid-Level Exception in free agency. Come specifica ESPN, se queste condizioni fossero state presenti la scorsa estate, ad esempio Danilo Gallinari non avrebbe potuto firmare con Boston.

Ogni squadra avrà a disposizione tre two-way contract, e non più due come adesso. La marijuana sarà invece legalizzata dalla NBA, e non rientrerà più in quell’insieme di sostanze proibite per le quali si verrà puniti nei test anti-doping. È stato inoltre introdotto il minimo di 65 partite giocate per essere candidati al premio di MVP, com’era stato già anticipato.

L’accordo, di cui potete leggere qui nel dettaglio, verrà ratificato nelle prossime settimane con una votazione di tutti i 30 proprietari delle franchigie e di tutti i giocatori.