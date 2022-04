La NBA ha annunciato i due migliori quintetti All-Time dei giocatori europei

L’Europa, soprattutto nell’ultimo decennio, ha avuto un grosso impatto sulla NBA. Gli ultimi tre MVP venivano proprio dal Vecchio Continente, con la striscia che potrebbe estendersi a quattro se Nikola Jokic dovesse vincere ancora il premio di miglior giocatore per questa stagione. Poco fa la Lega ha presentato, in occasione della fine della sua 75° stagione regolare, il First e Second All-Time European Team: due squadre composte solo da giocatori europei.

I risultati sono stati determinati al 50% con le preferenze dei fans e al 50% con i voti di 40 persone selezionate tra gli addetti ai lavori. Nel primo quintetto sono stati scelti Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Pau Gasol, Dirk Nowitzki e Tony Parker. Nel secondo invece Nikola Jokic, Toni Kukoc, Drazen Petrovic, Arvydas Sabonis e Peja Stojakovic.

Sono rimasti fuori da questa Top 10 giocatori del calibro di Marc Gasol, Vlade Divac e Rudy Gobert.

The NBA’s official All-Time European teams for 75th Anniversary celebrations as selected by a panel of 40 voters (50 percent) and fans (50 percent): FIRST TEAM

Antetokounmpo

Doncic

Pau Gasol

Nowitzki

Parker SECOND TEAM

Jokic

Kukoc

Petrovic

Arvydas Sabonis

Stojakovic pic.twitter.com/uhQAk9Dxtf — Marc Stein (@TheSteinLine) April 11, 2022