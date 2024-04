La NBA ha annunciato i finalisti dei premi individuali

Grande attesa per i premi individuali della regular season NBA, in particolare per quello di MVP.

La lega ha annunciato i tre finalisti di ogni titolo messo in palio. A contendersi la palma di miglior giocatore della stagione regolare ci saranno Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic.

Victor Wembanyama e Shai Gilgeous-Alexander sono gli unici presenti in due categorie: il francese concorre come Rookie of the Year e miglior difensore, il canadese potrebbe vincere MVP e giocatore più “clutch”.

Questi i podi dei vari premi.

MVP: Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic

Miglior Rookie (ROTY): Chet Holmgren, Victor Wembanyama, Brandon Miller

Miglior Difensore (DPOY): Bam Adebayo, Rudy Gobert, Victor Wembanyama

Sesto Uomo: Naz Reid, Malik Monk, Bobby Portis

Più Migliorato (MIP): Tyrese Maxey, Coby White, Alperen Sengun

Giocatore più Clutch: Stephen Curry, DeMar DeRozan, Shai Gilgeous-Alexander

Miglior Allenatore (COTY): Chris Finch, Mark Daigneault, Jamahl Mosely