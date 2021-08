La NBA ha aperto un fascicolo per due possibili violazioni del tampering

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di Espn, la NBA sta investigando sulla violazione delle regole che riguardano il “tampering”.

In questo caso sarebbero coinvolti i New Orleans Pelicans e i Chicago Bulls nella sign and trade che ha riguardato Lonzo Ball.

Per lo stesso motivo sarebbero coinvolte anche le squadre di Toronto e Miami per lo scambio per Kyle Lowry.

Reporting with @RamonaShelburne on ESPN: The NBA has opened up investigations into possible tampering violations involving two sign-and-trade deals completed in free agency: New Orleans and Chicago centered on Lonzo Ball, and Toronto and Miami centered on Kyle Lowry. Story soon.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 7, 2021