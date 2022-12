La NBA ha creato un nuovo trofeo

Alla fine di questa stagione NBA verrà assegnato un altro trofeo.

Si tratta del Maurice Podoloff Trophy e andrà alla squadra che chiuderà la regular season con il miglior record in assoluto. La coppa è formata da una sfera di cristallo sulla quale sono incise 82 linee, una per ogni gara disputata in stagione regolare. Alla base due cerchi dorati che rappresentano le Conference.

Interessante anche la scelta del nome. Finora a Maurice Podoloff, primo commissioner della NBA, era intitolato il premio di MVP della regular season. Adesso questo trofeo potrebbe prendere il nome di Bill Russell (a cui già intitolato quello di MVP delle Finals) o di Kobe Bryant, alla cui memoria è attualmente dedicato il premio di MVP dell’All Star Game.

Named after the NBA’s first commissioner Maurice Podoloff, this trophy is presented to the team with the best record after 82 regular season games and features elements that represent the season and both conferences. pic.twitter.com/SRS2Ng7Nux

