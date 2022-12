La NBA ha deciso di “dividere” gli squalificati degli Orlando Magic

Per evitare che gli Orlando Magic fossero costretti a giocare in 5 nella prossima gara contro Washington, la NBA ha deciso di “dividere” gli 8 giocatori sospesi per una partita. Cole Anthony, Mo Bamba, Wendell Carter Jr, RJ Hampton e Gary Harris salteranno la partita contro gli Wizards. Kevon Harris, Admiral Schofield e Franz Wagner potranno invece giocare e sconteranno la loro squalifica nella partita successiva, contro Oklahoma City.

In questo modo i Magic avranno comunque 8 giocatori disponibili contro Washington e 10 contro OKC, salvo ulteriori defezioni per infortunio. Moe Wagner salterà entrambe le partite, essendo stato sospeso per 2 gare a causa della spinta che ha fatto poi partire la rissa di ieri.