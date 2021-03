La NBA ha deciso: Joel Embiid e Ben Simmons non giocheranno l’All Star Game di stanotte

È risultato alla fine positivo al Covid-19 il barbiere che sia Joel Embiid che Ben Simmons hanno frequentato prima del proprio arrivo ad Atlanta: pertanto la NBA ha comunicato che entrambi dovranno rimanere in quarantena e non potranno giocare l’All Star Game di stanotte. Un vero e proprio incubo per la Lega, che contava di disputare la tanto desiderata partita in piena sicurezza.

Sebbene né Embiid né Simmons abbiano avuto contatti con altre persone dopo essere arrivati ad Atlanta, la loro assenza sarà senza dubbio una macchina sulla gara che si disputerà stanotte. Il duo dei Sixers è finito per la seconda volta in quarantena per via dei protocolli in questa stagione, dopo esserci rimasto per una settimana durante la stagione regolare a gennaio.

The NBA's worst nightmare in Atlanta has been an outbreak among the best players in the world. Embiid and Simmons didn't have contact w/ peers there. In the instance involving the two Sixers stars, players have been kept in contact tracing and quarantine for 7 days this season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7, 2021