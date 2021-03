La NBA ha deciso la data del Draft 2021

Con la seconda parte di stagione ormai avviata, la NBA ha iniziato la programmazione del prossimo campionato.

È stato annunciato che il Draft 2021 si svolgerà il 29 Luglio, giocoforza in concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo. Il 22 Giugno, invece, ci sarà la Lottery, la cerimonia con la quale verrà stabilito l’ordine delle scelte, basandosi sulla posizione ottenuta in regular season e sul sorteggio.

Infine sono state fissate anche le date delle Combine, vale a dire dei provini che le varie squadre fanno svolgere ai giovani prospetti per poterli valutare. Si terranno nella settimana dal 21 al 27 Giugno.

Non sono ancora stati forniti dettagli riguardo le modalità di svolgimento di questi appuntamenti ma la speranza della NBA è di tenerli normalmente in presenza, visto che la campagna vaccinale anti Covid-19 procede velocemente negli Stati Uniti e lascia presagire un graduale ritorno alla normalità.

The NBA announces that the the 2021 NBA Draft is July 29: pic.twitter.com/sGptctIlMp

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 29, 2021