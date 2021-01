La NBA ha multato Markieff Morris e DeMarcus Cousins per il loro ultimo scontro

Durante la partita di pochi giorni fa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, nel secondo quarto si era rischiata una rissa per uno “scambio” di spinte tra DeMarcus Cousins e Markieff Morris. Boogie aveva prima spinto Morris per vendicare il compagno Jae’Sean Tate, finito a terra poco prima, subendo poi a sua volta la replica dell’avversario.

Cousins, espulso già qualche giorno prima, si era subito allontanato provando ad ignorare Morris, che invece lo aveva seguito fino quasi in panchina trattenuto dai compagni. La NBA ha deciso, nonostante il comportamento del centro dei Rockets, di multare entrambi: 35.000 dollari per l’ala dei Lakers e 10.000 per Cousins.

Lakers‘ Markieff Morris ($35,000) and Rockets‘ DeMarcus Cousins ($10,000) have been fined for their on-court altercation on Sunday. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 12, 2021

Queste le immagini dell’accaduto:

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.