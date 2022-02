La NBA ha nominato i migliori 15 coach di tutti i tempi

In occasione della 75° stagione della sua storia, la NBA a inizio anno aveva stilato una lista dei 75 migliori giocatori All-Time. A pochi giorni dall’All Star Game di Cleveland, che di fatto fa da giro di boa, la Lega ha fornito anche una lista dei 15 migliori coach di sempre. Si tratta di una lista inedita, mentre quella dei giocatori era già stata pubblicata, in versione Top 50, per la 50° stagione della storia NBA.

Nella lista degli allenatori sono presenti alcuni dei più vincenti coach della storia, tra i quali quattro ancora in attività: Steve Kerr, Gregg Popovich, Doc Rivers ed Erik Spoelstra. I 15 coach sono stati selezionati da un gruppo di 43 allenatori tra quelli in attività e quelli ritirati.

The NBA today unveiled the 15 Greatest Coaches in NBA History as part of the continuing celebration of the league’s 75th Anniversary Season. The list was selected by a panel of 43 current & former NBA head coaches in collaboration with the National Basketball Coaches Association. pic.twitter.com/TDBxFqPma5

— NBA Communications (@NBAPR) February 9, 2022