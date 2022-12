La NBA ha presentato i nuovi premi individuali: dall’MVP al nuovo trofeo

La NBA ha deciso di rifare il look ai premi individuali che alla fine di ogni stagione consegna ai giocatori che si sono maggiormente distinti. Oltre ad un nuovo design per tutti i trofei, la Lega ha deciso di rinominarli, ognuno dedicato ad una leggenda NBA a partire da Michael Jordan. Infine è stato introdotto anche un nuovo premio, il “Clutch Player of the Year”.

L’MVP della stagione regolare sarà rinominato in onore di MJ, il Defensive Player of the Year prenderà il nome di Hakeem Olajuwon, Wilt Chamberlain darà il proprio nome al Rookie of the Year, George Mikan al Most Improved Player, mentre il Sesto Uomo dell’Anno sarà dedicato a John Havlicek. Il nuovo Clutch Player of the Year sarà invece nominato in onore di Jerry West, “The Logo”.

The NBA is redesigning and renaming many of its individual awards.

The MVP is named after Jordan

The DPOY is named after Olajuwon

The ROY is named after Wilt

The MIP is named after Mikan

The 6th Man is named after Havlicek

And there’s a new Clutch award named after Jerry West pic.twitter.com/Y3HFo2qkYm

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) December 13, 2022