La NBA ha sospeso Pat Beverley per tre partite

È dura la punizione decisa dalla NBA nei confronti di Pat Beverley per la rissa che il giocatore dei Los Angeles Lakers ha causato nel finale della partita contro i Suns. Beverley, irritato dall’atteggiamento spavaldo di Ayton, lo ha spinto da dietro, facendolo inciampare in un Austin Reaves che era a terra e facendolo pericolosamente cadere a terra. Gli arbitri avevano immediatamente espulso l’ex Minnesota, non nuovo a simili comportamenti, ma la NBA ha scelto di rincarare la dose, sospendendolo per 3 gare.

Sull’accaduto si era espresso anche Devin Booker dopo la gara, dicendo che “Beverley deve smetterla di spingere la gente da dietro” e che dovrebbe invece spingerli da davanti, se proprio vuole.

The NBA has suspended Lakers guard Patrick Beverley for three games. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 24, 2022

Per i Lakers, 5-11 in stagione, non sarà una grave perdita. Beverley infatti sta segnando solo 4.1 punti di media in giallo-viola, nonostante rimanga in campo 27.4 minuti a partita.