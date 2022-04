La NBA ha squalificato Facundo Campazzo per Gara-1 contro gli Warriors

La NBA non ha lasciato passare lo scontro tra Facundo Campazzo e Wayne Ellington avvenuto nell’ultima partita di stagione regolare. Il playmaker argentino aveva spinto a terra l’avversario con la palla lontana, facendogli sbattere la testa contro la gamba di un compagno. Ellington aveva poi minacciato Campazzo sui social. La Lega ha preso provvedimenti e inflitto una gara di squalifica all’ex Real Madrid, che dunque non sarà a disposizione dei Denver Nuggets per Gara-1 del primo turno di Playoff contro i Golden State Warriors, in programma domenica.

Nuggets guard Facundo Campazzo has been suspended for Game 1 of the playoffs vs. Warriors for shoving Lakers’ Wayne Ellington. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2022

In questa stagione, Campazzo ha mantenuto 5.1 punti e 3.4 assist di media in circa 18′ sul parquet.