La NBA ha svelato il calendario della seconda parte di regular season

La NBA ha reso noto il calendario della seconda parte di stagione, al via il 10 Marzo, dopo l’All Star Game di Atlanta.

La regular season terminerà domenica 16 Maggio e sarà seguita dal Play-In (18-21 Maggio) che assegnerà gli ultimi posti per i Playoffs, al via il 22 dello stesso mese.

Sarà un vero e proprio tour de force per tutte le squadre, in particolare per quelle che dovranno recuperare alcuni match rinviati nella prima parte di stagione, come San Antonio e Memphis che scenderanno in campo ben 40 volte.

The NBA regular season game and broadcast schedule for the second half of the 2020-21 season is live, which will begin Wednesday, March 10 and conclude Sunday, May 16!

