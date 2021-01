La NBA indagherà sugli ultimi video di Kyrie Irving ad una festa: il giocatore rimane out per tutta la settimana

In NBA continua a tenere banco la questione Kyrie Irving. Con la partita che salterà stanotte contro Denver, il giocatore dei Brooklyn Nets salirà a 4 assenze consecutive per “motivi personali” mai specificati, ufficialmente, né pubblicamente né allo staff della sua squadra. Secondo Malika Andrews e Adrian Wojnarowski, non ci si aspetta che Irving possa tornare in campo questa settimana, il che significherebbe non vederlo nemmeno contro Knicks e Magic.

Nel frattempo, la Lega visionerà i filmati apparsi sui social che ritraggono Irving ad una festa di compleanno senza mascherina, in violazione delle norme anti-Covid alle quali sono sottoposti i giocatori.

Sources with @Malika_Andrews: As the NBA is expected to begin examining online videos circulating of a maskless Kyrie Irving at a family birthday party, there’s no belief that he will return to the Brooklyn Nets lineup this week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2021