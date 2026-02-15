La NBA per il suo All-Star Weekend dovrebbe prendere spunto dalla Unrivaled League

Come ogni anno, in questi giorni si sta molto parlando dell’appeal dell’All-Star Weekend e in particolare dell’All-Star Game, in programma questa notte con un format inedito. Nel frattempo però un po’ di delusione è stata già certificata dagli eventi dell’All-Star Saturday, che vittoria di Lillard nel Three-point Contest a parte, non hanno riservato grandi emozioni. Lo Slam Dunk Contest, vinto da Keshad Johnson, ha in particolare deluso aspettative che già in partenza erano basse per via dei nomi non altisonanti dei partecipanti. Nel frattempo però c’era un altro evento in corso, in contemporanea: il torneo di 1vs1 dell’Unrivaled, una Lega femminile fondata nel 2023 da Breanna Stewart e Napheesa Collier che vede la partecipazione delle migliori giocatrici WNBA.

Il torneo di 1vs1 è esattamente quello che si potrebbe pensare: una competizione con 24 giocatrici partecipanti, in cui le pretendenti si affrontano in sfide a eliminazione diretta. Ogni confronto viene vinto dalla prima giocatrice che raggiunge gli 11 punti segnati: i punti vengono assegnati come una normale partita, 2 punti ogni canestro con le triple che valgono chiaramente 3 punti. Il torneo è stato vinto ieri notte da Chelsea Gray, 4 volte campionessa WNBA con le Los Angeles Sparks e Las Vegas Aces nonché MVP delle Finals nel 2022: ha battuto in finale, in un doppio confronto, Allisha Gray, All-WNBA First Team nel 2024 e giocatrice delle Atlanta Dream.

In palio c’erano 200.000 dollari per la vincitrice, una cifra assolutamente non indifferente visti gli stipendi del basket femminile molto più bassi di quello maschile (basti pensare che la più pagata in WNBA, Jackie Young, guadagna circa 252.000 dollari a stagione).

CHELSEA GRAY GAME WINNER FOR $200K. 🍿 THIS LEAGUE. (via @Unrivaledwbb)pic.twitter.com/Yg22RyNHGY — Legion Hoops (@LegionHoops) February 15, 2026

Uno spunto per la NBA

Il torneo Unrivaled 1vs1 è ciò a cui la NBA dovrebbe probabilmente ambire per il suo All-Star Weekend, sostituendolo magari con gli eventi dell’All-Star Saturday, o alcuni di essi. Oppure eliminando il Rising Stars del venerdì sera, storicamente la competizione del weekend meno appassionante e meno seguita.

Immaginate per un attimo giocatori come Luka Doncic, Kyrie Irving, Steph Curry, Kevin Durant o Shai Gilgeous-Alexander, per citarne solo qualcuno, sfidarsi in 1vs1 per una somma di denaro che potrebbe convincerli a fare sul serio, oltre che per il testosteronico desiderio di prevalre sui propri colleghi in una competizione che metterebbe al centro il singolo e accenderebbe rivalità tra gli atleti.

Negli ultimi anni la NBA ha dimostrato apertura verso nuovi format: nel 2020 ha introdotto il Play-in per rendere più interessante la corsa ai Playoff, mentre da qualche anno ha inventato anche l’NBA Cup, per aumentare le partite significative della stagione regolare, nei primi mesi di ogni annata. Ovviamente una soluzione come il torneo 1vs1 porterebbe con sé anche alcuni “pericoli”, come la possibilità di infortuni. Ma se la NBA vuole ravvivare il clima intorno all’All-Star Weekend, prendere ispirazione da quanto sta facendo l’Unrivaled, che ha un bacino di popolarità largamente inferiore ma è stata capace in un paio di anni di arrivare a rivaleggiare con la WNBA, sarebbe un ottimo punto di partenza.