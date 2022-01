La NBA piange la scomparsa della leggenda Sam Jones

È stata una fine di 2021 amara per il mondo NBA, che nelle ultime ore dell’anno ha dovuto salutare Sam Jones. L’ex giocatore dei Boston Celtics, 88 anni, si è spento il 30 dicembre di cause naturali.

Jones è stato una leggenda dei Celtics e uno dei giocatori più vincenti di sempre con la Boston di Bill Russell. Tra il 1959 e il 1969, Sam Jones vinse 10 anelli, lasciando sul tavolo solo quello del 1967. Nel frattempo è stato anche 5 volte All Star e 3 volte nel secondo miglior quintetto All-NBA. Con diverse stagioni oltre i 20 punti di media (25.9 il suo massimo) e 17.7 punti a partita mantenuti per tutta la carriera, Jones è anche entrato nella Hall of Fame.

The Jones family is in our thoughts as we mourn the loss of Sam Jones and fondly remember the life and career of one of the greatest champions in American sports.

