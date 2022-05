La NBA piange la scomparsa dell’Hall of Famer Bob Lanier

È un altro giorno triste per il mondo NBA. Dopo la prematura scomparsa di Adreian Payne nei giorni scorsi, la Lega oggi dice addio a Bob Lanier, Hall of Famer ed ex giocatore di Detroit Pistons e Milwaukee Bucks.

Lanier ha giocato in NBA dal 1970 al 1984, dopo essere stato scelto come prima chiamata assoluta al Draft. Non vinse mai un titolo, ma fu 8 volte All Star e una volta MVP dell’All Star Game. In carriera, Lanier segnò 20.1 punti di media con 10.1 rimbalzi. Per lui anche una breve esperienza da allenatore: come assistente agli Warriors nella sola stagione 1994-95 e poi ancora come coach ad interim per Golden State al termine dello stesso anno.

Aveva 73 anni, la causa della morte è una malattia che lo aveva colpito di recente, ma non specificata.