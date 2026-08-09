La NBA piange la scomparsa di Don Nelson, leggenda e Hall of Famer

Don Nelson è scomparso all’età di 86 anni: l’annuncio è stato dato nelle scorse ore dalla famiglia. Hall of Famer, leggenda sia da giocatore che da allenatore, Nelson è il padre di Donnie Nelson, ex dirigente dei Dallas Mavericks e da poco proprietario della SPQR Roma.

Classe 1940, Nelson era stato 17° scelta al Draft 1962 per i Chicago Zephyrs, antenati degli Washington Wizards. Un solo anno a Chicago, due ai Los Angeles Lakers e poi l’arrivo ai Boston Celtics, con i quali da giocatore ha vinto 5 titoli NBA: nel 1966, 1968, 1969, 1974 e 1976. In carriera Don Nelson ha segnato 10.3 punti di media e il suo numero 19 è stato successivamente ritirato dai Celtics.

Subito dopo la vittoria del titolo 1976, il ritiro e l’inizio della carriera da allenatore, prima come assistente ai Milwaukee Bucks e successivamente, dopo un inizio stagionale da 3-15, venendo promosso come head coach. Da quel momento fino al 2010 una carriera in panchina quasi senza interruzioni (fatta eccezione per un paio di anni “sabbatici”) con Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks e Dallas Mavericks, diventando uno degli allenatori più vincenti di sempre con 1.335 vittorie, secondo solo a Gregg Popovich.

Sebbene da allenatore non abbia mai vinto l’anello, Don Nelson è stato 3 volte Coach of the Year, abdicando nel 2010 proprio prima dell’inizio dell’era Steph Curry agli Warriors. Considerato un innovatore della pallacanestro moderna, Nelson ha lasciato un segno indelebile sulla NBA.

Dal 2018 viveva alle Hawaii, sull’isola di Maui, dove coltivava fiori, caffè e soprattutto cannabis, ospitando popolari tornei di poker con alcune celebrità americane come Willie Nelson e Owen Wilson.