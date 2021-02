La NBA premia come Giocatori della Settimana Devin Booker e… Saddiq Bey

Una grande sorpresa nei consueti premi di Giocatore della Settimana della NBA. Per la Western Conference è stato scelto Devin Booker, che ha portato i Phoenix Suns ad un record di 4-0 nella settimana e al quarto posto in classifica con 32.3 punti, 5.0 rimbalzi e 5.3 assist di media.

La sorpresa è però ad Est: premiato Saddiq Bey dei Detroit Pistons, che dopo un inizio di stagione davvero pessimo hanno vinto 3 delle 4 partite disputate nell’arco della settimana. Bey ha avuto tutto sommato numeri modesti, 17.8 punti e 5.5 rimbalzi a partita, ma è comunque stato scelto dalla NBA. Il giocatore, 19° chiamata all’ultimo Draft, è andato in doppia cifra in tutte e 4 le partite, nella vittoria contro Boston è inoltre esploso per 30 punti, 12 rimbalzi e 7/7 da tre punti.

NBA Players of the Week for Week 8. West: Devin Booker (@Suns)

East: Saddiq Bey (@DetroitPistons) pic.twitter.com/iKztp62GWX — NBA (@NBA) February 15, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.