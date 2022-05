La NBA presenta i nuovi trofei per i Playoff, e ne aggiunge due

La NBA ha assegnato tutti i suoi premi individuali per la stagione regolare, ma a breve sarà tempo di consegnare anche quelli per i Playoff. In occasione della sua 75° storica stagione, la Lega ha deciso di fare un restyling dei suoi trofei storici, come il Larry O’Brien che viene consegnato alla squadra campione NBA oppure le coppe che vengono date alle franchigie vincitrici delle rispettive Conference. Oltre a questi, anche l’MVP delle Finals, dedicato a Bill Russell, avrà un design leggermente più moderno, tutto d’oro invece che essere per metà d’argento.

Ma la novità più grossa è l’aggiunta di due trofei individuali aggiunti a partire da questi Playoff. Verranno consegnati agli MVP delle Finali di Conference di Est e Ovest, qualcosa che non era mai stato fatto prima. Insomma, sarà un’anticipazione del trofeo di MVP delle Finals, sicuramente più prestigioso, e andranno a premiare due giocatori decisivi per l’accesso alla finalissima. Il design è molto simile all’MVP delle Finals, ma con la differenza che la sfera è d’argento e non dorata.

The NBA today unveiled a lineup of reimagined trophies for the NBA postseason, including an evolution of the Larry O’Brien Trophy, awarded annually to the NBA champions. Learn More: https://t.co/kN7X1XYopL pic.twitter.com/F7Lyerf0J3 — NBA (@NBA) May 12, 2022