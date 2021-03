La NBA presenta il campo per l’All Star Game di Atlanta

La NBA ha pubblicato alcune immagini del campo realizzato per l’All Star Game in programma domenica ad Atlanta.

Il parquet della State Farm Arena sarà ispirato alle Historically Black Colleges and Universities (HBCUs), le università che storicamente hanno garantito un’istruzione di alto livello a tante generazioni di afroamericani.

La vicinanza della NBA a queste istituzioni è testimoniata anche dalle donazioni da oltre tre milioni di dollari che la lega farà in occasione dell’evento. Oltre a questo ci sarà anche la presenza di 1500 studenti e dipendenti delle varie università che si siederanno sugli spalti, debitamente distanziati. Altri membri del mondo universitario saranno presenti virtualmente, così come alcuni lavoratori che hanno contribuito all’allestimento del campo.

