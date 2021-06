La NBA risponde alle critiche di LeBron sul calendario e gli infortuni

Nelle scorse ore LeBron James, su Twitter, si era scagliato contro il calendario NBA di questa stagione. Secondo la superstar dei Los Angeles Lakers, i tanti infortuni subiti dagli All Star in questi Playoff testimoniano come sia stata una scelta sbagliata ricominciare la stagione a dicembre, a poco più di 2 mesi dalla fine delle Finals.

La NBA non è stata a guardare e ha pubblicamente risposto a LeBron con una nota. Venendo la critica dal giocatore più rappresentativo, la Lega non poteva permettersi di ignorarla. Nel comunicato, Mike Brass, portavoce della NBA, ha scritto che “virtualmente” la percentuale di infortuni di quest’anno è molto simile a quella dello scorso, mentre le stelle e gli All Star si sono infortunati in percentuali uguali agli ultimi 3 anni. La NBA ha precisato di riconoscere i sacrifici dei suoi giocatori, ma che “gli infortuni purtroppo sono parte del gioco”.

More from NBA spokesman Mike Bass to @NYTSports on criticism of this season’s schedule registered today by LeBron James:

“While injuries are an unfortunate reality of our game, we recognize the enormous sacrifices NBA players and teams have made to play through this pandemic.”

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 16, 2021