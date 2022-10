La NBA sospende Grant Williams per una partita

Grant Williams ha iniziato la stagione regolare in modo molto positivo, realizzando 9.5 punti di media nelle prime 4 gare, di cui 3 vinte dai suoi Boston Celtics. La quinta il lungo non la giocherà, perché la NBA ha deciso di sospenderlo per un match per essere entrato in contatto fisico con un arbitro durante la gara contro i Chicago Bulls. Nella partita in questione Williams è rimasto in campo solo 18′ prima di venire espulso proprio per questo motivo, in seguito ad una chiamata arbitrale con cui non era d’accordo.

Grant Williams will serve a one game suspension for “recklessly making contact with and directing inappropriate language toward a game official” (h/t @AhnFireDigital ) pic.twitter.com/RcWvFLy8pg — NBACentral (@TheNBACentral) October 26, 2022

La NBA vieta categoricamente di toccare gli arbitri mentre si protesta, e così Williams ha ricevuto una punizione doppia: espulsione e sospensione. Il giocatore non riceverà nemmeno lo stipendio per la gara che salterà, quella di sabato contro Cleveland.