La NBA sospende Josh Primo per gli eventi dell’anno scorso

Si è conclusa l’indagine della NBA sui comportamenti di Josh Primo, che circa un anno fa era stato accusato di molestie sessuali dalla sua psicologa e non solo. L’allora giocatore dei San Antonio Spurs, 20 anni, si era spogliato più volte davanti a varie donne: nel caso della psicologa della squadra, Hillary Cauthen, l’accusa era di averle mostrato i genitali per 9 volte.

Appresi i comportamenti di Primo, gli Spurs lo avevano tagliato immediatamente. Da allora il giocatore è rimasto free agent, nonostante nel suo primo anno in NBA di lui si parlava gran bene in ottica futura. Conclusa l’indagine, la Lega ha deciso di sospendere Primo per 4 partite. Se una franchigia deciderà di firmarlo, quindi, il giocatore dovrà scontare la squalifica prima di scendere in campo con la nuova maglia.

Nella sua unica stagione NBA, Josh Primo ha segnato 5.8 punti di media. Nelle 4 partite disputate nell’annata 2022-23, prima del taglio, stava invece segnando 7.0 punti di media.

Primo allegedly exposed himself to women in multiple instances, sources told ESPN. Primo would serve the suspension upon signing with a new team. Primo, 20, was the 12th pick in the 2021 NBA Draft. https://t.co/go2Bn8ZiXo

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 29, 2023