La NBA sospende Malik Beasley per 12 partite

Non che i Minnesota Timberwolves avessero più qualcosa da chiedere alla stagione, ma per le prossime 12 partite dovranno fare anche a meno di Malik Beasley. La NBA ha deciso di sospendere la guardia dei T’Wolves per i fatti accaduti lo scorso ottobre, quando Beasley era stato arrestato con diverse accuse, alcune cadute e altre no.

“Mi prenderò questo tempo per riflettere sulle mie decisioni. Chiedo scusa a tutti i fantastici tifosi che mi hanno supportato durante questo difficile periodo, vi prometto che tornerò come persona e giocatore migliore” ha scritto Beasley in un comunicato ufficiale. Il giocatore era stato inizialmente arrestato per possesso illegale di marijuana, di armi e di merce rubata, in più aveva puntato una pistola ad una famiglia davanti a casa sua.

Statement from Timberwolves‘ Malik Beasley (@Mbeasy5): "I will take this time to reflect on my decisions. I apologize to all the great fans out there who have supported me during this difficult time and I promise I will come back very soon as a better person and player.” https://t.co/zJrShlbCtn

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 25, 2021