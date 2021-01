La NBA sta considerando di organizzare comunque l’All Star Game a marzo, in ogni caso si voterà

L’All Star Game 2021 sembrava annullato per la prima volta nella sua storia a causa del Covid-19: a Indianapolis, sede designata, si era infatti deciso di organizzare il torneo NCAA in sede unica per ragioni sanitarie e la partita delle stelle NBA era slittata al 2024.

Secondo Adrian Wojnarowski, NBA e NBPA starebbero dialogando in queste ore per organizzare comunque la manifestazione e la sede più papabile sarebbe Atlanta. Un tentativo in extremis per non “perdere” uno degli eventi mediaticamente più importanti della stagione. In ogni caso, anche se alla fine non si dovesse concludere nulla, le votazioni per i giocatori partecipanti all’All Star Game si terrebbero comunque: nei contratti di molti atleti sono infatti inclusi importanti bonus relativi alle convocazioni a questa partita.

ESPN Sources: The NBA and NBPA are discussing scenarios to still hold an All-Star game in March. One site under discussion is Atlanta, home of Turner Sports. That idea includes providing support for HBCU’s and COVID-19 relief. Story soon on site.

The NBA will institute All~Star voting this season with or without a game, sources say

Proposals for staging an actual All-Star game include holding it on an HBCU campus in the Atlanta area in the March 6-7 range

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 25, 2021