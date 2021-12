La NBA sta preparando un mini-documentario di Bologna, Basket City

La NBA fino ad una decina di anni fa era un mondo molto chiuso, che guardava con grande diffidenza al proprio esterno e in particolare all’Europa. Nelle ultime stagioni però non solo i giocatori europei e non americani sono aumentati, ma stanno avendo un impatto sempre maggiore. Basti pensare a Giannis Antetokounmpo, due volte MVP e campione NBA, oppure a Nikola Jokic e Luka Doncic. E così la Lega sta cogliendo l’occasione per espandersi ancora, anche mediaticamente. Secondo quanto scritto da Repubblica e ripreso da BolognaBasket, la NBA avrebbe girato filmati per realizzare un mini-documentario di circa 40 minuti sulla città di Bologna, denominata Basket City proprio per la passione viscerale verso questo sport.

D’altronde la stessa NBA ha “pescato” parecchio da Bologna: Manu Ginobili è il caso più eclatante. Ma anche Marco Belinelli, oppure giocatori che dopo la NBA hanno vestito la maglia di una delle due bolognesi, come l’Hall of Famer Dominique Wilkins. Il documentario parlerà ovviamente di come Bologna viva il basket, del suo legame con la NBA e anche del lavoro che viene svolto sul territorio per promuovere la palla a spicchi, tra tornei cittadini e iniziative. I filmati sono stati girati nei mesi scorsi e verranno montati nelle prossime settimane. Una data di pubblicazione precisa ancora non c’è, ma il tutto verrà diffuso nel 2022.