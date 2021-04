La NBA studia delle modifiche al regolamento per la prossima stagione

Il processo di studio del gioco da parte degli esperti NBA non si ferma mai. Adesso sono allo studio delle modifiche al regolamento in vista della prossima stagione.

Si tratta in particolare di alcuni aspetti che vengono sempre più contestati. La NBA potrebbe perciò cambiare la valutazione riguardo i movimenti di tiro non naturale o tiri in sospensione da tre punti. Ma si starebbe studiando anche la possibilità di giudicare diversamente alcuni blocchi sul palleggiatore e di rivedere il principio della verticalità del difensore, come riporta The Athletic.

Non è chiaro come verranno modificate queste regole, delle quali si sta occupando la Competion Commitee che farà le sue proposte al Board of Governors.

Le novità più sostanziali potrebbero riguardare il challenge, con la possibilità di dare agli allenatori una seconda chiamata qualora la prima dovesse dare loro ragione.

Sources said the NBA Competition Committee is also evaluating playing rules and interpretation of rules regarding unnatural shooting motions in connection with perimeter jump-shots and on-ball screens, and the principle of verticality. https://t.co/5t45oLmYXj — Shams Charania (@ShamsCharania) April 5, 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.