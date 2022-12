La NBA toglie una scelta al Draft ai New York Knicks

La NBA ha terminato la propria indagine per tampering sui New York Knicks, concludendo che la franchigia si è resa protagonista di tampering, irregolarità nella firma di Jalen Brunson durante la scorsa estate. Per punizione, i Knicks perderanno la scelta del secondo turno al Draft 2025, che non sarà riassegnata. Nel 2025 saranno quindi 59 i giocatori che verranno scelti al Draft.

Brunson ha firmato con New York un contratto di 4 anni a 104 milioni di dollari, ma le trattative sarebbero iniziate prima della data indicata dal regolamento. Non sembrava d’altronde un segreto: nelle settimane antecedenti la free agency, i Knicks avevano addirittura assunto il padre del giocatore, Rick Brunson, nel proprio coaching staff.

Probabilmente i Knicks saranno comunque ben felici di sacrificare una seconda scelta, visto che Brunson è tra i migliori della stagione di New York. La guardia ex Dallas sta segnando 20.8 punti di media, mentre la franchigia è in grande spolvero con 8 vittorie consecutive e il sesto posto momentaneo ad Est.