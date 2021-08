La NBA va verso il vaccino obbligatorio per tutti

La NBA si avvia a grandi passi verso l’introduzione del vaccino obbligatorio per tutti gli addetti ai lavori.

Secondo Shams Charania, infatti, i vertici della lega sembrano essere convinti a impedire a chiunque non sia vaccinato di avere contatti con arbitri e giocatori.

The following NBA personnel must be fully vaccinated in order to conduct in-person interactions with players and refs: Coaching staff, medical/performance staff, equipment, front office, player development, team/arena security, PR, social media, scorer’s table, attendants. https://t.co/E2EWbrTBkG

