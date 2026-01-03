jalen suggs

La NBA vieta a Jalen Suggs di indossare la fascetta intorno al collo

Francesco Manzi

Jalen Suggs in questa stagione aveva preso un’abitudine insolita: iniziare le partite con la fascetta attorno al collo invece che in testa. “La indosso così e una volta che mi sento in partita, nel flusso della gara, la alzo e me la porto in testa e spacchiamo… Fa parte dell’essere J-Suggs” aveva dichiarato l’esterno degli Orlando Magic, 15.0 punti e 4.7 assist di media in questa stagione. La NBA ha deciso nelle scorse ore di mettere un divieto su questo modo di indossare la fascia, ovviamente per ragioni di sicurezza.

La Lega non è nuova a simili “ban”: qualche anno fa, dopo qualche settimana, aveva vietato ai giocatori di indossare le “bandane” al posto delle normali fasce in testa. In passato aveva vietato a Tim Thomas, nel 2002, di indossare due fascette in testa contemporaneamente.

