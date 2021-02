La NBA vuole trovare un modo per includere LaMelo Ball nell’All Star Weekend

LaMelo Ball, ad oggi, è il principale candidato al premio di Rookie of the Year: in un paio di mesi agli Charlotte Hornets, la point guard si è presa le chiavi della squadra ed è subentrata in quintetto dopo aver iniziato la stagione uscendo dalla panchina. Ball ha però anche un alone mediatico non indifferente e la NBA vorrebbe sfruttarlo al massimo durante l’All Star Weekend “molto particolare” che sta organizzando per inizio marzo e sul quale si è già molto polemizzato.

Secondo Adrian Wojnarowski, la Lega starebbe cercando un modo per far comparire LaMelo in uno degli eventi in programma, visto che quest’anno non ci sarà la partita che tradizionalmente coinvolge rookie e sophomore. L’opzione più probabile sarebbe quella della gara del tiro da 3 punti, che come quella delle schiacciate invece verrà organizzata per sabato 6 marzo. LaMelo sta tirando col 35% da oltre l’arco.

