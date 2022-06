La notizia che i triestini sognavano: Luka Doncic giocherà Italia-Slovenia

Bellissima notizia per tutti gli appassionati di basket, specialmente per i triestini che dopodomani saranno al palazzetto: Luka Doncic giocherà nella partita di Qualificazione ai Mondiali tra Italia e Slovenia, come comunicato dalla Federazione slovena stessa.

Luka Doncic ha ricevuto il via libera ed è già a Trieste. Si allenerà con la Slovenia oggi pomeriggio e farà parte della formazione per la partita di sabato contro l’Italia.

🚨🚨🚨BREAKING NEWS 🚨🚨🚨@luka7doncic prejel zeleno luč in je že v Trstu. 🏀🇸🇮💪 Popoldan bo z #mojtim opravil trening ter bil v postavi za sobotno tekmo z Italijo. pic.twitter.com/C4UUeolQHJ — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) June 23, 2022

Si tratta certamente di una bellissima sorpresa per tutti quelli che vedranno la partita. Notizia che si va ad aggiungere al già annunciato ritorno in Nazionale di Goran Dragic per questa finestra FIBA e per l’Europeo di settembre.

Ricordiamo che la sfida tra Italia e Slovenia, oltre a sancire il ritorno in Nazionale di Doncic e Dragic, sarà anche la prima da head coach di Gianmarco Pozzecco.