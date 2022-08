La notizia che non avremmo mai voluto dare: Danilo Gallinari salta gli Europei

Danilo Gallinari non giocherà gli Europei di basket con l’Italia. Il responso degli esami strumentali dopo l’infortunio di ieri sera contro la Georgia parla chiaro.

Nessun interessamento del legamento ma lesione al menisco del ginocchio sinistro per Danilo Gallinari. Lo stop non sarà lunghissimo ma comunque il Gallo non potrà giocare gli Europei con la maglia azzurra.

In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia, Danilo Gallinari è stato sottoposto oggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano e accompagnato dal responsabile sanitario Azzurro Prof. Raffaele Cortina, ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso. Il quadro clinico non permetterà all’atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l’imminente EuroBasket 2022. (Fonte: FIP)

Le condizioni di Danilo Gallinari ⤵️ Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso. Il quadro clinico non permetterà all’atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l’imminente EuroBasket 2022.#Italbasket pic.twitter.com/Ac3p2bA9hw — Italbasket (@Italbasket) August 28, 2022

Grandissima delusione per l’Italbasket che ancora una volta si dovrà presentare a un appuntamento importante senza il Gallo. Amarezza doppia visto che questa volta, dopo 31 anni, l’Italia tornava a giocare la competizione in casa.

Adesso il ct Gianmarco Pozzecco dovrebbe richiamare Amedeo Tessitori, tagliato qualche ora fa, per completare il roster azzurro.