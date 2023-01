La nuova carriera di Smush Parker: vuole diventare arbitro

Vedere un ex giocatore diventare arbitro è rarissimo, quasi unico, nel mondo dello sport e nel basket in particolare. È ciò che sta facendo Smush Parker, dimenticabile ex giocatore dei Los Angeles Lakers. Parker è diventato famoso soprattutto per il suo difficile rapporto con Kobe Bryant, in un periodo in cui i giallo-viola non se la passavano bene. La carriera del lungo è iniziata nel 2002, da undrafted per i Cleveland Cavaliers, ed è terminata nel 2018 agli Albany Patroons, una squadra della TBL, ovvero una Lega americana minore.

Parker sui propri social non pubblicizza troppo la sua “seconda carriera”, ma Bleacher Report ha pubblicato un video in cui Parker arbitra quella che sembra una partita di TBL, ma lui non ha nascosto che gli piacerebbe farlo in NBA in futuro.