La Pallacanestro Cantù ha annunciato oggi il nuovo allenatore, dopo l’esonero di Frank Vitucci in seguito all’avvio 0-9 in Serie A: sarà Jurij Zdovc, tecnico sloveno che tra poche settimane compirà 60 anni. Zdovc, ex playmaker della Jugoslavia che vinse l’argento alle Olimpia di Seul 1988, ha superato Attilio Caja, che nei giorni scorsi sembrava poter essere il prescelto per la panchina brianzola.

Nella sua lunga carriera da allenatore, Zdovc è stato coach per alcune squadre di alto livello in Europa: AEK Atene, Zalgiris Kaunas e l’anno scorso il PAOK Salonicco. Nel 2012, quando guidava lo Spartak San Pietroburgo, vinse il premio di miglior allenatore di EuroCup, mentre in carriera ha conquistato una Coppa di Lituania, un campionato croato, un campionato sloveno, un campionato bosniaco, tre Coppe di Slovenia e una Supercoppa di Lega Adriatica nel 2017 col Cedevita Zagabria. In Italia sarà ovviamente la prima volta, almeno da allenatore: quando era giovane, nella stagione 1991-92, indossò infatti la maglia della Virtus Bologna.

Il primo “regalo” per Jurij Zdovc dovrebbe essere Kendal Coleman, come riportato da La Provincia: il lungo americano arriverà dal Promitheas, col quale stava disputando la Europe Cup.