Si è tenuta nella giornata di ieri presso il Comune di Reggio Emilia una riunione riguardo il restyling del PalaBigi e le conseguenti tempistiche di fine lavori.

L’Amministrazione ha informato il Club biancorosso che il primo stralcio di lavori riguardante la posa del parquet, del nuovo impianto di illuminazione a led, del rifacimento delle vetrate esterne e della rimozione della controsoffittatura sarà completato entro la fine dell’anno. Previsto per il mese di febbraio il termine della seconda ed ultima parte dei lavori.

In virtù di questo, Pallacanestro Reggiana disputerà le gare del girone d’andata del prossimo campionato di Serie A all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Il rientro al PalaBigi è previsto per la prima partita casalinga del girone di ritorno.

Erano presenti all’incontro, per il Club biancorosso, la Presidente Veronica Bartoli e l’Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda; per il Comune di Reggio Emilia il sindaco Luca Vecchi, l’Assessore allo Sport Raffaella Curioni ed il presidente della Fondazione dello Sport Mauro Rozzi.

Questo il commento dell’AD biancorosso: “Ringraziamo il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per la collaborazione e gli sforzi che stanno compiendo per riconsegnare alla città il rinnovato PalaBigi. Abbiamo deciso, in attesa di poter finalmente tornare in via Guasco insieme ai nostri tifosi, di disputare la prima parte della prossima stagione all’Unipol Arena. L’auspicio è quello di poter scendere in campo in questa splendida location con la presenza al nostro fianco di tutti gli appassionati reggiani”.

Sito Uff. Pall. Reggiana