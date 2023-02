La partita SENZA SENSO di Damian Lillard a coronare un mese da record

Un’altra partita pazzesca di Damian Lillard.

La scorsa notte Lillard ha segnato 71 punti nella vittoria 114-131 dei suoi Portland Trail Blazers sugli Houston Rockets, aggiungendo 6 rimbalzi e altrettanti assist per un ottimo 22/38 dal campo con 13/22 dall’arco. Una prestazione che gli ha consentito di riscrivere una serie di record, partendo dal miglioramento del suo career high che era di 61 (due volte).

Innanzitutto è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a segnare almeno 70 punti giocando meno di 40 minuti ed è quello che ci è riuscito tirando meno volte dalla lunetta (14/14), inoltre mai nessuno ne aveva messi 70 con più di 10 triple a referto. Lillard, inoltre, nel ristretto club degli autori di un “settantello” è il giocatore più anziano e quello con la percentuale reale più alta.

Dame broke 5 records tonight: — First 70pt game in under 40 mins

— Fewest FTA in a 70pt game

— First 70pt game with 10+ threes

— Highest TS% in 70pt game

— Oldest with 70pt game pic.twitter.com/tL9T6R2r3r — StatMuse (@statmuse) February 27, 2023

Per la prima volta nella storia della NBA ci sono state due partite da almeno 70 punti nella stessa stagione, dopo quella di Donovan Mitchell di qualche settimana fa. Lillard ha scollinato quota 60 punti per la quinta volta negli ultimi cinque anni, è diventato l’ottavo di sempre a riuscire a chiudere a quota 70 e il terzo con più di cinque gare in carriera con oltre 10 triple a referto.

Lillard tonight: — 71/6/6

— 8th player with a 70-point game

— 3rd player ever with 5+ games with 10+ threes

— Passes MJ in all-time 60-point games Top __ scorer all-time. pic.twitter.com/5fYm0eBgGM — StatMuse (@statmuse) February 27, 2023

Nella storia della NBA solamente Lillard, Mitchell, Devin Booker e David Robinson hanno mai fatto registrare una partita con almeno 70 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Dame ha raggiunto Zach LaVine, Steph Curry e Klay Thompson nel club dei giocatori con almeno 13 canestri dall’arco a bersaglio nello stesso match.

In generale è il momento di forma di Lillard a essere straordinario. Nel 2023 ha segnato 880 punti facendo il vuoto dietro di sé nella classifica marcatori: il secondo, Jalen Brunson, è staccato di questi 200 punti (687). A febbraio ha messo insieme 40 punti di media a partita con 6 rimbalzi, 7 assist, il 50% da due, il 42% da tre e il 96% in lunetta. Numeri pazzeschi per un giocatore che continua a riscrivere la storia della NBA e che meriterebbe finalmente la chance di competere per il titolo.