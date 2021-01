La partita tra Boston e Miami si gioca, ma i Celtics ruoteranno in 8

Saranno dei Boston Celtics fortemente rimaneggiati quelli che stanotte scenderanno in campo contro i Miami Heat, a causa dei protocolli anti-Covid che, a causa della positività di Robert Williams e quella di un parente di Jayson Tatum, hanno fermato 8 giocatori biancoverdi, ai quali va aggiunto l’infortunato Kemba Walker.

In totale Brad Stevens per oggi potrà contare su appena 8 giocatori, il minimo richiesto dalla NBA per evitare il rinvio della gara. Questi 8 giocatori saranno Marcus Smart, Jeff Teague, Payton Pritchard, Carsen Edwards, Tremont Waters, Aaron Nesmith, Daniel Theis e Tacko Fall, in generale un roster molto “basso”, coi soli Tacko Fall e Daniel Theis sopra i 2 metri di altezza. Per Miami, l’unico assente a causa dei protocolli sarà Avery Bradley, messo in quarantena per una decina di giorni.

Boston's eight guys: — 5 guards between 5-11 and 6-3

— 2 forwards

— 1 Tacko. https://t.co/kdqnc0MbrQ — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) January 10, 2021

