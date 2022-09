La partita tra Team USA e Venezuela è stata interrotta perché pioveva nel palazzetto

In questi giorni, in contemporanea con EuroBasket 2022, si sta disputando anche la FIBA AmeriCup, l’equivalente dell’Europeo per le due Americhe. Ovviamente c’era grande attesa per Team USA, privo delle sue stelle NBA, che ha perso all’esordio contro il Messico. Il secondo impegno lo vedeva di fronte al Venezuela, ma la gara è stata interrotta all’intervallo.

Il match si disputava al Geraldo Magalhaes Sports Gymnasium di Recife, in Brasile, e a causa di forti piogge hanno iniziato ad esserci infiltrazioni nella struttura. La gara riprenderà domani pomeriggio, partendo proprio dal secondo tempo. Per gli USA a questo punto il calendario prevede un back-to-back-to-back nel tentativo di raggiungere i quarti di finale. Nel momento in cui è stata sospesa la partita, gli USA erano avanti 48-21 sul Venezuela con 12 punti di Craig Sword.