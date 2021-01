La più grande qualità che hanno in comune LeBron James e Michael Jordan secondo Tyronn Lue

Tyronn Lue ha un curriculum piuttosto impressionante per quanto riguarda la sua carriera NBA. Non solo è stato due volte campione NBA, ma ha avuto modo di giocare al fianco di Kobe Bryant, Michael Jordan e allenare LeBron James per alcuni anni. A Lue è stato chiesto le somiglianze o le differenze tra LeBron James e Michael Jordan.

“Sono la stessa cosa. Entrambi vogliono vincere e avrebbero fatto tutto il necessario per vincere. Entrambi i ragazzi hanno sempre fatto un ottimo lavoro per mettere la squadra a proprio agio e riunire tutti, facendo sentire tutti parte del team”.

Ty Lue on the similarities/differences in LeBron James and Michael Jordan’s leadership styles. pic.twitter.com/s2cnaHNsB7 — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 30, 2021

The Last Dance, uscito la scorsa primavera, ha mostrato esattamente il tipo di persona e di giocatore che Michael Jordan era mentre inseguiva la grandezza che ha raggiunto. Il documentario ha fornito uno sguardo all’interno di un mondo prima dell’era dei social media. Jordan ha perseverato e vinto 6 titoli con i Chicago Bulls, nonostante anni di regular season e fallimenti nei playoff.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.