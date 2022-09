La Poz Cam contro la Grecia: tutte le facce del CT azzurro

L’Italbasket ha sfiorato la vittoria nella sua prima prova contro una grande squadra, ieri sera contro la Grecia. È stato anche il primo big match per Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Nazionale. Nonostante il risultato, si può dire che per il Poz sia andata bene sia come scelte che come carica alla squadra durante i timeout. Il CT azzurro è forse la personalità di spicco degli ultimi 30 anni di basket italiano, inteso proprio come carisma, e non ha mancato di metterlo in mostra anche ieri.

C’è stata una vera “Poz Cam” fissa su di lui, che ha regalato momenti davvero bizzarri e divertenti mentre in campo gli Azzurri lottavano con Giannis Antetokounmpo.

Gianmarco Pozzecco is the most entertaining coach at the EuroBasket 🇮🇹😅 pic.twitter.com/Kh42EDr5D8 — BasketNews (@BasketNews_com) September 4, 2022