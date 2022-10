Non è passata neanche una settimana da quando Blake Griffin ha firmato con i Boston Celtics e sta già facendo la storia della squadra in memoria di Dennis Rodman.

Sfortunatamente per i fan dei Celtics, non è qualcosa legato al campo o alle prestazioni cestistiche. Potremo analizzare quell’aspetto solo all’inizio della stagione regolare. Tuttavia, Griffin è stato il il primo a fare qualcosa a Boston poiché ha scelto di indossare il numero 91.

Griffin è il primo giocatore nella storia della squadra a indossare il numero ed è abbastanza sorprendente se si considera il fatto che non l’aveva mai scelto nella sua lunga avventura NBA. Ha indossato la numero 32 con i Los Angeles Clippers prima di passare al numero 23 con i Detroit Pistons e al numero 2 con i Brooklyn Nets.

Secondo Gary Washburn di The Athletic, però, Griffin ha scelto il numero della nuova maglia come omaggio a Dennis Rodman. The Worm ha indossato il numero 91 durante il suo periodo con i Chicago Bulls dal 1995 al 1998.

Blake Griffin will wear No. 91 for the #Celtics, as a salute to Dennis Rodman. — gary washburn (@GwashburnGlobe) October 3, 2022

Se non sappiamo se cambiare numeri di maglia aiuterà Blake Griffin a riportare indietro il tempo e permettergli di tornare atletico e forte come un tempo, forse canalizzare il suo Dennis Rodman interiore lo aiuterebbe ad abbracciare il suo nuovo ruolo con i Celtics e forse anche a diventare una star con loro.

