La prima Milano di Peppe Poeta è perfetta: 102 punti segnati e vittoria sul Maccabi

Il primo test non era dei più provanti, contro il Maccabi Tel Aviv ultimo in classifica, ma la prima Olimpia Milano di Peppe Poeta ha sicuramente offerto una prestazione molto positiva in trasferta in campo neutro a Belgrado. I biancorossi si sono imposti 88-102 con 26 punti, 7 rimbalzi e 6 assist del miglior Shavon Shields della stagione e i 20 punti di Armoni Brooks con 5/8 da tre punti.

Il Maccabi, guidato da Lonnie Walker IV e Roman Sorkin, 41 punti in due, ha tenuto botta nei primi due quarti tirando molto bene da dietro l’arco, ma nel terzo quarto ha ceduto il passo a Milano. Dopo un vantaggio gialloblu sul 57-56 infatti l’Olimpia ha risposto con un parziale di 11-0, con 9 punti di Shields, per portarsi sul +10 e successivamente sul +17 con un break finale di 0-5 firmato Brooks-Ricci. Il divario tra le due formazioni è aumentato ulteriormente in avvio di quarto periodo sempre grazie a super Brooks, autore dei punti del +21, e Milano poi si è limitata a gestire raggiungendo anche il massimo vantaggio di +26.

Per Poeta, che aveva già allenato due partite in sostituzione di Ettore Messina in questa stagione di EuroLega (entrambe vittorie), esordisce quindi con un successo europeo da head coach, causando paradossalmente l’esonero dell’altro coach, Oded Kattash, che probabilmente nelle prossime ore sarà esonerato dal Maccabi Tel Aviv. Al suo posto dovrebbe arrivare Giannīs Sfairopoulos, già allenatore del Maccabi dal 2018 al 2022.

Fonte: Olimpia Milano