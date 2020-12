La prima partita stagionale di James Harden è stata clamorosa

Ieri notte James Harden, dopo tutto il caos generato nelle ultime settimane con la richiesta di cessione, ha fatto il proprio esordio stagionale in maglia Houston Rockets nella trasferta contro i Portland Trail Blazers. Houston era priva di 6 giocatori a causa del Covid-19, compresi John Wall e DeMarcus Cousins, ma ha comunque sfiorato la vittoria, perdendo di 2 al supplementare.

Harden ha giocato una partita clamorosa, chiudendo la sua gara con 44 punti e 17 assist (con sole 4 palle perse) e tirando 12/22 dal campo, 6/13 da tre punti e 14/16 ai liberi. È la quarta gara in carriera da almeno 40 punti e 15 assist per il Barba, nelle ultime 20 stagioni nessun altro ne ha collezionate più di due. È invece il primo giocatore di sempre a riuscirci alla prima partita stagionale.

James Harden finishes with 44 points and 17 assists. It's his 4th career game with 40 points & 15 assists.

No other player has more than 2 games with 40-15 over the last 20 seasons pic.twitter.com/ysBOGuI0Og

