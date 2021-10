La Procura di Reggio Calabria apre un’inchiesta sulla morte di Haitem Jabeur Fathallah

Qualche giorno fa il mondo del basket e delle minors era stato sconvolto dalla notizia della morte di Haitem Jabeur Fathallah, cestista della Fortitudo Messina in Serie C Gold. Il giocatore, 32 anni, è deceduto in seguito ad un malore avuto in campo, durante una gara a Reggio Calabria.

Oggi la Procura di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta sulla morte di Fathallah, disposta dal magistrato Sara Parezzan. Domani è prevista l’autopsia sul corpo della vittima per accertare le cause del decesso.

Fonte: Sportando